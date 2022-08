Stand: 05.08.2022 08:48 Uhr Schloss Derneburg: Neue Führung im Skulpturenpark

Im Kunstmuseum Schloss Derneburg in Holle (Landkreis Hildesheim) können Interessierte sich nun einmal wöchentlich den Skulpturenpark ansehen. Jeden Freitag um 15.30 Uhr soll es bei gutem Wetter einen geführten Spaziergang durch den Skulpturenpark des Museums geben, teilte eine Sprecherin mit. Interessierte sollen sich vorher per E-Mail oder am Empfang des Museums anmelden. Die Burganlage in Holle hat ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert und war lange ein Kloster. Heute ist es eines der größten privaten Museen für zeitgenössische Kunst in Europa.

