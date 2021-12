Stand: 17.12.2021 08:55 Uhr Schlag gegen Drogenbande im Raum Hildesheim: Vier Festnahmen

Der Polizei in Göttingen und der Staatsanwaltschaft Hildesheim ist ein Schlag gegen eine Drogenbande gelungen. Fahnder durchsuchten am Donnerstag mehrere Wohnungen und Häuser unter anderem in Hildesheim, Hannover und Holzminden. Dabei wurden Drogen, Waffen, Autos und Bargeld sichergestellt. Gegen vier Personen wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Die Behörden ermitteln schon seit einem Jahr gegen die Beschuldigten. Insgesamt konnten durch verdeckte Ermittler schon mehr als drei Kilogramm Kokain und etwa fünfzig Kilogramm Marihuana sichergestellt werden.

