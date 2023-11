Stand: 20.11.2023 16:21 Uhr Schlägerei in Hildesheimer Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

In der Hildesheimer Innenstadt hat es am Sonntagnachmittag eine Schlägerei gegeben. Zum Hintergrund wollten die Beteiligten allerdings laut Polizei nichts weiter sagen. Die Beamten waren nach der Alarmierung auf drei verletzte und teils betrunkene Männer im Alter von 37, 40 und 43 Jahren getroffen. Sie wurden von Sanitätern versorgt, wollten aber den Angaben zufolge nicht erzählen, was passiert war. Die Polizei schätzt, dass insgesamt etwa sechs Männer an der Schlägerei in der Hildesheimer Innenstadt beteiligt waren. Hinweise zum Geschehen können bei den Beamten in Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 gemacht werden.

