Stand: 20.02.2025 10:56 Uhr Schlägerei im Hauptbahnhof: Mann wurde wegen Totschlags gesucht

Nach einer Schlägerei im Hauptbahnhof Hannover ist einer der Beteiligten von der Bundespolizei festgenommen worden. Gegen den 34-Jährigen lag nach Polizeiangaben ein Haftbefehl wegen Totschlags vor. Dieses Delikt soll er im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen begangen haben, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Der 34-Jährige wurde am Mittwoch in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Er und ein 37 Jahre alter Mann waren am Dienstagabend im Hauptbahnhof in Streit geraten. Der 37-Jährige soll seinem Kontrahenten anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten ein Küchenmesser in der Jackentasche des Angreifers. Gegen den 37-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

