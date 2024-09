Stand: 29.09.2024 11:18 Uhr Schlägerei bei Jugend-Fußballspiel: Mindestens fünf Verletze

In Eschede (Landkreis Celle) sind am Samstagnachmittag bei einem Fußballspiel der U 18 mehrere Menschen aufeinander losgegangen. Mindestens fünf Personen seien verletzt worden, eine von ihnen werde stationär im Krankenhaus behandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisherigem Ermittlungsstand war es gegen Ende der Kreisliga-Begegnung zwischen der JSG Lachtetal und der JSG Westkreis auf dem Gelände des TuS Eschede zuerst zwischen einigen Spielern beider Mannschaften zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dann sei die Situation offenbar eskaliert, so die Sprecherin. Auch mehrere jugendliche Zuschauer beteiligten sich, es kam zu Fausthieben und Schlägen. Eine Zuschauerin rief die Polizei. Das Spiel wurde beim Spielstand von 2:11 abgebrochen. Die Celler Polizei nahm die Personalien mehrerer Menschen auf und ermittelt wegen Körperverletzung. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, sei momentan noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Sprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle