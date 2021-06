Schießerei in der Innenstadt von Hannover - ein Toter Stand: 03.06.2021 17:45 Uhr In Hannovers Innenstadt hat es an einer vielbefahrenen Kreuzung eine Schießerei gegeben. Zeugen berichten von mehreren Schüssen. Ein Mann kam ums Leben, der oder die Schützen sind flüchtig.

Zeugen alarmierten die Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Als Beamte an der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm eintrafen, fanden sie zwei Autos vor, eines davon könnte dem oder den mutmaßlichen Tätern gehören. Es soll "zu einer Auseinandersetzung zwischen Insassen zweier Fahrzeuge gekommen sein", sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrzeug sei auf die Kreuzung gerollt und an einem Schild zum Stehen gekommen. "Ein Insasse, nach bisherigen Erkenntnissen 30 Jahre alt, ist infolge der Auseinandersetzung gestorben", so der Sprecher. Der Bereich um den Tatort auf einer Kreuzung an der Arndtstraße wurde weiträumig abgesperrt. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten mit einem Großaufgebot die Umgebung.

Polizeisprecher: "Todesursache unklar"

Ob der Mann durch einen Schuss ums Leben gekommen ist, steht nicht fest. "Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Teil der Ermittlungen", sagte der Sprecher. "Der oder die Täter, eine genauere Aussage können wir dazu noch nicht treffen, sind derzeit flüchtig. Die Fahndung dazu läuft im größeren Umfeld Hannovers." Es gebe zahlreiche Zeugen, von denen sich die Ermittler Hinweise auf Täter und Tatablauf erhoffen.

