Schaumburg: Mann versucht offenbar, Ex-Frau zu töten

Am Montagmorgen hat ein 60 Jahre alter Mann im Landkreis Schaumburg mutmaßlich versucht, seine Ex-Frau zu töten. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg erließ nun Haftbefehl gegen den Mann, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Tat habe sich in Ahnsen ereignet. Ihm werde versuchter Totschlag und Körperverletzung vorgeworfen, hieß es. Der 60-Jährige befinde sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt und lebe normalerweise getrennt von seiner Ex-Frau. Die Frau wurde verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

