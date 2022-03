Stand: 27.03.2022 15:13 Uhr Schaumburg: Anhänger mit Boot kracht in geparktes Auto

Ein mit einem Boot beladener Autoanhänger ist am Sonnabend in Hespe (Landkreis Schaumburg) in ein Auto geprallt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 48-Jähriger Autofahrer bemerkt, dass sich der Anhänger samt Boot während der Fahrt plötzlich von seinem Wagen löste und über die Straße rollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen gegen eine Hauswand geschoben. Der Anhänger verkeilte sich so stark, dass das Boot erst mit einem Kran angehoben werden musste, bevor der Trailer geborgen werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

