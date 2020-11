Stand: 05.11.2020 10:43 Uhr Schaum und Geruch: Trinkwasser in Teilgebieten freigegeben

Nachdem vor gut einer Woche schäumendes Wasseraus den Wasserhähnen von rund 2.000 Haushalten in Langenhagen (Region Hannover) gekommen ist, verbessert sich die Situation. Nach Angaben des Versorgers enercity kann das Trinkwasser in einigen bisher betroffenen Gebieten wieder genutzt werden. Allerdings müssten die Haushalte die Leitungen mehrfach durchspülen, um Reste des belasteten Wassers zu entfernen. Die übrigen Haushalte dürfen es weiter nur zum Spülen der Toilette nutzen. An insgesamt sechs Standorten stehen daher weiter Wasserwagen bereit. Der Versorger vermutet, dass ein Reinigungsmittel in das Wassernetz gelangt ist und hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

