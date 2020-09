Stand: 22.09.2020 08:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sarstedt: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist in Sarstedt im Landkreis Hildesheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei war der 70-Jährige beim Abbiegen von einer Autofahrerin übersehen worden. Die 64-Jährige touchierte den Rollerfahrer, so dass dieser stürzte. Offenbar verlor er beim Sturz seinen Helm, er wurde schwer am Kopf verletzt, außerdem zog er sich mehrere Brüche zu. Der Mann kam in eine Klinik.

