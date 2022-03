Stand: 22.03.2022 11:08 Uhr Sarstedt: Polizei sucht Mann auf Seniorenmobil

Ein Mann ist mit seinem Seniorenmobil gegen die Scheibe eines Supermarktes gefahren und dann offenbar einfach weggefahren. Das berichtet die Polizei. Der circa 60-Jährige soll die Glasscheibe vor dem Behindertenparkplatz eines Penny-Markts dabei stark beschädigt haben. Anschließend ging er wohl seelenruhig noch in dem Markt einkaufen. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Verursacher nun - und sein Seniorenmobil: Der schwarze Elektro-Roller ist demnach an dem blauen, hinteren Radschutz und dem Einkaufskorb vor der Lenksäule zu erkennen. Auf der Rückenlehne ist außerdem eine orangene Warnweste mit zwei silbernen Streifen gespannt. Die Beamten in Sarstedt bitten den Gesuchten oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 05066/985-0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.03.2022 | 13:30 Uhr