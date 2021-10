Stand: 23.10.2021 09:37 Uhr Sarstedt: Feuer in Güterwaggon - Bahnstrecke gesperrt

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ist am Morgen ein Waggon eines Güterzugs in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile weitgehend löschen. Nach Polizeiangaben befand sich der betroffene Zug im Bereich des Bahnhofs Sarstedt. Er hatte Verpackungen geladen, die für Milch genutzt werden sollten. Warum diese Feuer fingen, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Reparaturarbeiten rund um die Gleise ist der S-Bahnverkehr zwischen Hildesheim und Hannover bis Montag gesperrt. Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.10.2021 | 10:00 Uhr