Stand: 02.08.2021 07:20 Uhr Sarstedt: Betrugsversuche mit erschlichenen Zählernummern

Erneut versuchen in der Region um Sarstedt (Landkreis Hildesheim) Betrüger ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter unter anderem per Post Rechnungen für nie erbrachte Dienste verschickt und sich dabei als Inkassounternehmen ausgegeben. Außerdem berichtet die Polizei von Versuchen der Betrüger, die Zählernummern von Gas- und Wasserzählern zu erfragen. Mit diesen Nummern seien sie dann in der Lage, Verträge abzuschließen und Prämien zu erhalten. Bislang hatten die Täter demnach noch keinen Erfolg, weil die angeschriebenen und angesprochenen Personen aufmerksam waren.

