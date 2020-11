Samtgemeinde Niedernwöhren wählt Bürgermeister Stand: 13.11.2020 17:30 Uhr Seit dem 26. Oktober läuft die (Brief)wahl bereits - am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin der Samtgemeinde Niedernwöhren im Schaumburger Land wird.

Viele der etwa 6.750 Wahlberechtigten hätten sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden, sagte ein Sprecher der Kommune NDR.de. Alle drei Kandidaten hatten sich im Vorfeld wegen der Corona-Pandemie für diese Art der Abstimmung stark gemacht.

Borschke, Hupe oder Schäfer?

Klar ist: Es wird eine Neuerung geben. Marc Busse (parteilos), der vor sieben Jahren gewählt wurde, hatte im Juni angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Die Kandidaten für seine Nachfolge sind Aileen Borschke (parteilos, Kandidatin der SPD und unterstützt von CDU und Grünen), Oliver Hupe (unabhängiger Kandidat) und Simone Schäfer (Kandidatin der Wählergemeinschaft Niedernwöhren). Das Wahlergebnis finden Sie am Sonntagabend an dieser Stelle.

Die Kandidaten im Überblick

Simone Schäfer tritt für die Wählergemeinschaft an. Die 47-Jährige arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Verwaltung - aktuell im Gesundheitsamt Minden. Sie will sich dafür stark machen, dass möglichst alle Kita Kinder ganztags betreut werden und, dass es in allen Gemeinden altersgerechte Wohnangebote gibt. Aileen Borschke ist parteilos, wird aber von SPD, CDU und den Grünen in Niedernwöhren unterstützt. Die 36-Jährige ist in der Samtgemeinde als Kämmerin für die Finanzen zuständig. Ihr geht es nach eigenen Angaben vor allem darum, die Lebensqualität in den Dörfern zu erhalten - etwa durch eine vorhandene Infrastruktur. Oliver Hupe ist Geschäftsführer eines Handwerksunternehmens. Der 44-Jährige will frischen Wind ins Rathaus bringen und seine Politik möglichst transparent machen, sagte er NDR 1 Niedersachsen im Vorfeld.

Plexiglas und Einbahnstraßen-Regelung

Wegen der Corona-Pandemie werde auch in Niedernwöhren auf Hygiene gesetzt, versicherte der Wahlleiter. Ein sogenanntes Einbahnstraßen-Konzept sei erstellt worden - sprich: Die Wähler dürfen nicht kreuz und quer durch die Wahlräume flitzen. Kugelschreiber werden desinfiziert, die Wahlhelfer sitzen hinter Plexiglas und Spender mit Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich.

