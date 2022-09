Stand: 12.09.2022 08:01 Uhr Salzsäure tritt in Vereinsheim aus: Wirt in Hannover verletzt

Ein 57-Jähriger ist in Hannover durch den Kontakt mit Salzsäure schwer verletzt worden. Die giftige Chemikalie war am Sonntagabend im Vereinsheim des Sportvereins Arminia Hannover ausgetreten. Der Wirt kam ins Krankenhaus, sechs weitere Gäste mussten vor Ort behandelt werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Kanister mit Salzsäure umgekippt. Möglicherweise sollte die Säure zum Putzen verwendet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.09.2022 | 06:30 Uhr