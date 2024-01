Stand: 19.01.2024 10:03 Uhr Sahra Wagenknecht in Hannover: Proteste vor Auftritt

Der Auftritt von Sahra Wagenknecht im Neujahrsgottesdienst der evangelischen Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde in Hannover-Wettbergen hat für Aufregung gesorgt. Die Politikerin, die im Oktober vergangenen Jahres aus der Linken ausgetreten war und inzwischen ihre eigene Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" gegründet hat, wurde am Donnerstagabend von rund 20 Gemeindemitgliedern vor dem Gemeindehaus mit lautstarkem Protest empfangen. Friedlicher ging es in der anschließenden Aussprache im Gemeindehaus zu. Fragesteller übten aber auch Kritik an den Positionen der Politikerin, etwa zum Ukraine-Krieg. Pfarrer Friedhelm Harms, der Wagenknecht eingeladen hatte, und die Kirchenvorstandsvorsitzende sprachen am Ende von einem gelungenen Austausch. Die Kirchengemeinde in Wettbergen lädt seit Jahrzehnten Prominente als Redner zu ihrem Neujahrsgottesdienst ein - unter anderem waren bereits Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und der Investigativ-Journalist Günter Wallraff zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.01.2024 | 08:30 Uhr