Stand: 16.10.2023 14:24 Uhr Säugling stirbt nach schwerem Unfall im Landkreis Schaumburg

In Luhden (Landkreis Schaumburg) ist am Sonntag ein Säugling nach einem schweren Unfall gestorben. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen zusammengeprallt, in dem unter anderem das Baby saß. Laut Polizei hatte ein 30-Jähriger aus Rinteln auf eine Bundesstraße abbiegen wollen, als er in den Gegenverkehr geriet. Der Wagen prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem das sechs Monate alte Kind, seine Mutter und seine Großmutter saßen. Letztere wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Baby stirbt trotz Reanimationsversuchen

Die Mutter konnte sich selbstständig befreien, die Großmutter und der Säugling wurden laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Wagen geschleudert. Das Baby starb trotz Reanimationsversuchen im Krankenhaus Minden.

Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Aus dem anderen Fahrzeug konnten der 30-jährige Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen aussteigen. Beide Fahrzeuge wurden von der Staatsanwaltschaft Bückeburg beschlagnahmt. Dem Fahrer und der Fahrerin wurden Blutproben entnommen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung beziehungsweise fahrlässigen Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2023 | 14:00 Uhr