Sachsenhagen: Verfolgungsjagd nach Verkehrskontrolle Stand: 02.03.2022 16:31 Uhr Als die Polizei am späten Dienstagabend in Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg) ein Auto kontrollieren will, gibt der Fahrer Gas. Das Auto stellte sich später als gestohlen heraus.

Laut Polizei missachtete der Fahrer die Haltesignale der Beamten und überschritt mehrfach die zulässige Geschwindigkeit. Er habe mehrere am Boden liegende Sperrpfosten überfahren. In Auhagen sei er schließlich in ein Waldgebiet abgebogen, wo er über eine Bodenwelle und einen Baumstamm fuhr. Daraufhin habe das Auto anhalten müssen, Fahrer- und Beifahrertür gingen auf und die beiden Insassen flüchteten in den Wald.

Hubschrauber im Einsatz

Die Polizisten verfolgten die beiden zu Fuß, holten einen der Männer ein und nahmen ihn fest. Dem zweiten Mann gelang die Flucht. Trotz einer Fahndung durch weitere Streifenwagen und einen Hubschrauber wurde er nicht gefunden. Sowohl das Fluchtfahrzeug als auch der Streifenwagen wurden durch die Kollision mit dem Baumstamm so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der festgenommene 22-Jährige schwieg laut Polizei vorerst zu dem Vorfall.

Zeugen gesucht

Kurze Zeit nach der Verfolgung meldete sich eine 31-Jährige bei der Polizei, da ihr Auto offenbar gestohlen wurde. Demnach handelte es sich dabei um das Fluchtauto. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer (05721) 400 40 zu melden.

Jderzeit zum nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 02.03.2022 | 15:00 Uhr