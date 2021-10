Stand: 27.10.2021 08:18 Uhr SPD und Grüne: keine Autos mehr rund um den Opernplatz

Grüne und SPD im Rat der Stadt Hannover haben sich darauf geeinigt, das Projekt Autofreie Innenstadt voranzutreiben. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, sollen in den kommenden fünf Jahren rund um den Opernplatz keine Autos mehr fahren dürfen - das Parkhaus bleibe aber erreichbar, heißt es. Auch Anwohner und Lieferanten dürften nach wie vor in den Bereich. SPD und Grüne hatten den Streit um das Thema Autofreie Innenstadt bereits in den Koalitionsgesprächen beigelegt. Sie hatten sich darauf geeinigt, die Straßen in Hannover künftig gerecht zwischen den Verkehrsteilnehmern aufzuteilen und den Autoverkehr zu reduzieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2021 | 06:30 Uhr