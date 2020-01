Stand: 05.01.2020 12:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

SPD und CDU schrumpfen - alle anderen wachsen

SPD und CDU in Niedersachsen verzeichnen schrumpfende Mitglieder-Zahlen - die kleineren Parteien dagegen gewinnen immer mehr Mitglieder hinzu. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter den Parteien. Die SPD hatte Ende November in Niedersachsen 54.701 Mitglieder und damit rund 2.000 weniger als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Ende 1999 hatten die niedersächsischen Sozialdemokraten noch 94.896 Mitglieder, sagte ein Parteisprecher. Der Rückgang liegt aber nach Angaben der Partei weniger an Austritten, sondern vielmehr daran, dass Mitglieder versterben.

Grüne gewinnen am meisten

Auch die CDU verliert Parteimitglieder. Mitte Dezember waren es rund 57.000, knapp 1.500 weniger als Ende 2018. Ganz anders sieht der Trend bei den Grünen in Niedersachsen aus. Zwischen der Europawahl im Mai und Dezember wuchs die Zahl der Mitglieder um 17,6 Prozent auf 9.144. Die AfD kam in Niedersachsen bis Dezember auf 2.827 Mitglieder, das sind 14 Prozent mehr als noch im April, hieß es von der Partei. Auch die FDP gewann mehr Mitglieder in Niedersachsen dazu und lag bis Dezember bei 6.071.

Bundestrend: Immer weniger Menschen gehören einer Partei an

Auch bundesweit haben die Volksparteien einen großen Vorsprung: Die SPD zählt rund 426.000 Mitglieder, die CDU etwa 415.000. Insgesamt betrachtet wird die Mitgliedschaft in einer Partei aber immer seltener. Laut Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer von der Freien Universität Berlin haben die etablierten Partien seit der Wiedervereinigung annähernd die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, allen voran die Linke im Vergleich zur Vorgängerpartei PDS. Zuwächse verzeichneten auf Bundesebene nur die Grünen und die 2013 gegründete AfD, so Niedermayer.

