SPD trifft sich heute zum Landesparteitag in Hildesheim Stand: 21.05.2022 08:00 Uhr Beim Parteitag in Hildesheim stellen die Sozialdemokraten unter anderem ihre Landesliste mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst auf. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kommt.

Der SPD-Kanzler kommt heute nach Hildesheim, um den niedersächsischen Sozialdemokraten für den anstehenden Wahlkampf den Rücken zu stärken. Den Angaben zufolge wird Scholz den Parteitag mit einem Grußwort eröffnen. Im Anschluss werden die Delegierten Stephan Weil offiziell zum Spitzenkandidaten wählen. Der SPD-Politiker möchte im Herbst gerne zum dritten Mal niedersächsischer Ministerpräsident werden.

"Frauen, Junge und Menschen aus unterschiedlichen Berufen"

Und auch die übrigen Kandidaten der SPD für die Landtagswahl werden am Sonnabend aufgestellt. Die Liste solle vielfältig werden, mit vielen Frauen, jungen Menschen und Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz unterschiedlichen Berufen, hieß es im Vorfeld von der Partei. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bekannten SPD-Politikerinnen und -politiker wie beispielsweise Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Innenminister Boris Pistorius auf den vorderen Listenplätzen zu finden sein werden. Die bisherige Fraktionschefin Johanne Modder tritt dagegen nicht mehr an. Am Sonntag will die SPD dann auch noch über ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl abstimmen.

