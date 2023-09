Stand: 13.09.2023 21:34 Uhr SPD ehrt Altkanzler Schröder Ende Oktober zum Partei-Jubiläum

Der SPD-Bezirk Hannover wird Altkanzler Gerhard Schröder am 27. Oktober für 60 Jahre Parteimitgliedschaft ehren. Einen entsprechenden Bericht des Magazins "Stern" bestätigte der Geschäftsführer des SPD-Bezirks, Christoph Matterne, am Mittwoch. Demnach soll Schröder in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung eine Urkunde sowie eine Anstecknadel erhalten. Auf den Urkunden seien vorab auch die Unterschriften der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil enthalten. Der Streit um eine Ehrung für den Altkanzler hatte im Vorfeld für Unmut in der Partei gesorgt. Schröders Ortsverein Oststadt-Zoo hatte geprüft, ob man auf eine Ehrung zu dessen 60-jähriger Parteimitgliedschaft verzichten könne. Der frühere Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, hatte dies scharf kritisiert. Schmalstieg wird am 27. Oktober die Laudatio auf Schröder halten.

Weitere Informationen 2 Min SPD will Altkanzler Schröder mit Jubiläumsfeier ehren Anlass ist die 60-jährige SPD-Mitgliedschaft Schröders - doch die Feier gefällt nicht allen. Reporter Bertil Starke berichtet. 2 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD