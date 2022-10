Stand: 10.10.2022 14:54 Uhr SPD auch bei symbolischer Wahl unter Schülern stärkste Kraft

Knapp 190.000 Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 haben in Niedersachsen bei der symbolischen "Juniorwahl" ihre Stimmen abgegeben. Stärkste Kraft wurde, wie auch bei der Landtagswahl am Sonntag, die SPD mit 22,7 Prozent der Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen bekamen die sonstigen Parteien mit zusammen 20,8 Prozent, gefolgt von der CDU mit 18 Prozent. Die Grünen erreichten bei der Abstimmung 15,4 Prozent, die FDP 12,6 Prozent und die AfD 10,5 Prozent. Insgesamt 635 Schulen hatten an der Aktion teilgenommen. Gewählt wurde in der Woche vor den Landtagswahlen in Niedersachsen. Zuvor wurde die Abstimmung in verschiedenen Unterrichtsfächern wie Sozialkunde, Geschichte aber auch Mathematik mit Schulprojekten vorbereitet. Mitmachen konnten ganze Schulen sowie einzelne Klassen. Das Land hatte die Aktion mit 150.000 Euro gefördert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2022 | 15:00 Uhr