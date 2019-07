Stand: 30.07.2019 21:53 Uhr

SPD-Vorsitz: Heil kann sich Weil "gut vorstellen"

Wenn es um den Posten des SPD-Chefs geht, wird kaum ein Name so hoch gehandelt wie der von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Mit einer klaren Aussage hält sich der 60-Jährige zurück, was für Spekulationen sorgt. Am Dienstag hat sich nun Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur Kandidatenfrage geäußert. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" machte sich der Niedersachse Heil für eine Kandidatur von Weil für den SPD-Vorsitz stark.

Heil: Persönliche Entscheidung

"Ich kann mir Stephan Weil in einem starken Team sehr gut vorstellen", sagte Heil der "NOZ". Er sei der Meinung, dass Weil eine vernünftige Vorstellung von den Aufgaben der Sozialdemokratie hat, so der SPD-Politiker, dessen Wahlkreis in Gifhorn-Peine liegt. "Aber es ist natürlich seine persönliche Entscheidung, ob er antritt", sagte Heil.

SPD: Weil will nicht Parteivorsitzender werden Hallo Niedersachsen - 30.07.2019 19:30 Uhr Erneut hat Ministerpräsident Weil bekräftigt, nicht für den SPD-Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Vielmehr wolle er Lars Klingbeil bei einer möglichen Kandidatur unterstützen.







Spekulationen um Klingbeil-Unterstützung

Erst am Montagabend hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, dass Weil nicht für den SPD-Bundesvorsitz kandidieren werde. Das habe Weil am Wochenende den kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt. Demnach habe Weil erklärt, dass er SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unterstützen werde, wenn der sich um die Nachfolge von Parteichefin Andrea Nahles bewerben sollte. Sowohl Weil als auch Klingbeil wollten dies gegenüber dem NDR nicht bestätigen.

