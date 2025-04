SPD-Politiker Tonne soll neuer Wirtschaftsminister werden Stand: 23.04.2025 22:42 Uhr In Niedersachsen steht ein Umbau in der Regierung an. Nach NDR Informationen soll der jetzige SPD-Fraktionschef Tonne Wirtschaftsminister werden und damit Olaf Lies nachfolgen. Ein Ministerium wird wohl abgeschafft.

von Mandy Sarti

Der designierte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat offenbar seinen Nachfolger gefunden. Am Mittwochabend unterbreitete er nach NDR Informationen seinen Vorschlag. Demnach soll Grant Hendrik Tonne neuer Wirtschaftsminister in Niedersachsen werden. Tonne ist bisher der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag. Von 2017 bis 2022 war er Kultusminister. Davor war er Parlamentarischer Geschäftsführer. Olaf Lies soll am 20. Mai im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden und damit dem jetzigen Amtsinhaber Stephan Weil nachfolgen. Dieser hatte kürzlich seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Videos 4 Min Wie geht es nach dem Rücktritt von Stephan Weil weiter? Olaf Lies soll Ministerpräsident werden. Bis Ostern soll auch sein Amt im Wirtschaftsressort besetzt sein. 4 Min

Ministerin Osigus soll wieder einfache Abgeordnete werden

Daneben trifft Lies offenbar eine weitere deutliche Entscheidung: Nach NDR-Informationen soll das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten aufgelöst werden. Die Fachbereiche sollen in der Staatskanzlei angebunden werden. Die bisherige Ministerin Wiebke Osigus soll wieder einfache Abgeordnete werden. Darüber se sie am Mittwochabend informiert worden, sagte ein SPD-Mitglied dem NDR. Über die Zukunft des Ministeriums ist in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Der Grund: Osigus‘ Arbeit missfiel der SPD. Künftig soll nach NDR Informationen Melanie Walter die Aufgaben in der Staatskanzlei übernehmen. Sie ist bisher Co-Vorsitzende der SPD Hannover.

Politze soll SPD-Fraktionsvorsitz übernehmen

Mit Tonnes Wechsel ins Wirtschaftsministerium wird der Posten des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag frei. Den soll Stefan Politze übernehmen, der bisher kultuspolitischer Sprecher ist. Doch in der SPD wird bereits Kritik laut, Politze habe wenig Rückendeckung. Die Vorschläge seien nicht abgestimmt, erfuhr der NDR aus Parteikreisen. "Das ist kein guter Start", hieß es. Seine Personalentscheidungen will Lies am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz vorstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Hannover