Stand: 30.10.2023 11:55 Uhr SEK-Einsatzkräfte stürmen Reihenhaus in Hannover

In Hannover hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Montagmorgen ein Reihenhaus gestürmt. Eine Person sei dabei vorläufig festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. "Die Durchsuchung erfolgt in einem Verfahren wegen des Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes", erklärte der Sprecher. Weitere Informationen geben Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt.

VIDEO: SEK stürmt Reihenhaus in Hannover (1 Min)

