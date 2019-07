Stand: 13.07.2019 09:35 Uhr

SEK-Übung in Hannover: Geiselnahme in Stadtbahn

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landes Niedersachsen trainiert heute in Hannover für den Ernstfall. Rund 100 Beamte sind an der Großübung im Stadtteil Wettbergen beteiligt. Sie sollen auf eine simulierte Geiselnahme in einer Stadtbahn durch Terroristen reagieren. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) geht es dabei insbesondere um das Zusammenspiel verschiedener Institutionen in lebensbedrohlichen Situationen. Erst vor einer Woche hatten Einsatzkräfte des SEK am Atomkraftwerk Grohnde im Landkreis Hameln-Bad Pyrmont trainiert.

Übungsbereich sei großräumig abgesperrt

An dem Training sind auch die Üstra, die Polizeidirektion Hannover, die Polizeiakademie Niedersachsen und das SEK Schleswig-Holstein beteiligt, teilte das LKA am Sonnabend mit. Die Übung werde zwischen 10 und 14 Uhr an einer Haltestelle in Wettbergen durchgeführt, sagte eine LKA-Sprecherin NDR.de. Der Übungsbereich sei großräumig abgesperrt. Anwohner müssten mit Schussgeräuschen rechnen. Sie gehe davon aus, dass auch mit Übungsmunition geschossen werde, so die Sprecherin. Ob auch Explosionen zu vernehmen sein werden, konnte sie nicht abschätzen.

Keine Auswirkungen auf regulären Stadtbahnverkehr

Auswirkungen auf den regulären Stadtbahnbetrieb hat die Übung an der Haltestelle nicht: Wegen Bauarbeiten fahren auf der betroffenen Strecke derzeit keine Bahnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.07.2019 | 07:00 Uhr