SEK-Einsatz vor Mehrfamilienhaus - 31-Jähriger festgenommen Stand: 22.12.2023 14:21 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 31-Jähriger wurde verletzt. Wegen einer vermuteten Schusswaffe sperrte die Polizei den Bereich zunächst ab.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde zu dem Einsatz hinzugezogen, das den Tatverdächtigen wenig später in dessen Wohnung festnehmen konnte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine Schusswaffe wurde demnach nicht gefunden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) riefen die Beamten am Freitagmorgen dazu auf, den Bereich in der Südstadt zu meiden.

Opfer alarmierte selbst die Polizei

Den Angaben zufolge waren die beiden Männer gegen 5.45 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Berliner Allee in Streit geraten. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend sei er aus dem Haus geflohen und habe die Polizei alarmiert. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 32 15 entgegengenommen.

