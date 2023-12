Stand: 22.12.2023 10:50 Uhr SEK-Einsatz vor Mehrfamilienhaus - 31-Jähriger festgenommen

In einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am frühen Morgen ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 31-Jähriger wurde dabei verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde am Vormittag festgenommen. Weil die Polizei zunächst vermutete, dass der Mann eine Schusswaffe bei sich trug, wurde das Gebäude an der Berliner Allee aus Sicherheitsgründen zunächst weiträumig abgesperrt. Über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) hatten die Beamten dazu aufgerufen, den Bereich zu meiden. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Der Verdacht auf eine Schusswaffe bestätigte sich jedoch nicht. Nach etwa einer Stunde gab die Polizei Entwarnung.

