Stand: 26.03.2024 06:20 Uhr SEK-Einsatz: Frau verschanzt sich mit Messer in Praxis

Eine Patientin einer psychiatrischen Praxis in Celle hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 52-Jährige hatte sich mit einem Küchenmesser bewaffnet in dem Gebäude verschanzt. Sie befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Den Angaben nach verständigte eine Psychologin der Praxis die Polizei, die mit einer Verhandlungsgruppe und dem Spezialeinsatzkommando anrückte. Das Gebäude wurde evakuiert und der Straßenverkehr gesperrt. Die 52-Jährige sei nach rund vier Stunden schließlich von SEK-Kräften überwältigt worden. Sie kam für eine weitere Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Eine Gefahr für andere Menschen habe nicht bestanden.

Die wichtigsten Anlaufstellen bei psychischen Krisen Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr; Tel. (0800) 111 0 111 oder ( 0800) 111 0 222

oder ( Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer": kostenlose Beratung von Mo bis Sa, 14 bis 20 Uhr, Tel. 116 111 . Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter (0800) 111 05 50

. Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter Muslimisches Seelsorgetelefon: (030) 44 35 09 821

Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: Mo, Di und Do, 13 bis 17 Uhr sowie Mi und Fr, 8.30 bis 12.30 Uhr. Tel. (0800) 334 45 33 . Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten.

. Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten. Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Krankenkassen: 116 117 .

. Ambulanz der psychiatrischen Abteilung einer Klinik vor Ort - in jedem Fall bei Suizidgedanken.

