Stand: 16.10.2019 21:11 Uhr S-Bahnhof: Bund der Steuerzahler kritisiert Pläne

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Pläne für den neuen S-Bahnhof "Springe Deisterpforte". Kosten und Nutzen der neuen Haltestelle seien vom Verkehrsausschuss der Region Hannover bislang nicht transparent und nachvollziehbar dargelegt worden, so ein Sprecher zu NDR 1 Niedersachsen. Es fehlten beispielsweise Angaben über die zu erwartenden Fahrgäste und die Anzahl der Parkplätze. Damit seien die Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro nicht vertretbar. Die neue Haltestelle soll in der Nähe des Bahnhofs der Kernstadt Springe entstehen, was auch in der Stadt für Kritik sorgt.

