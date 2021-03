Stand: 27.03.2021 13:30 Uhr S-Bahnen aus Hannover bald in München im Einsatz

Insgesamt 15 S-Bahnzüge aus Hannover werden ab Ende kommenden Jahres in München eingesetzt. Sie sollen dort das S-Bahnnetz leistungsfähiger machen und den Start neuer Linien ermöglichen, teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft mit. Die Züge werden in Niedersachsen im Laufe des kommenden Jahres nicht mehr gebraucht, weil die Nordwestbahn dort mit neuen eigenen Zügen den Betrieb des S-Bahnnetzes von der Deutschen Bahn übernimmt. Die S-Bahnen sind zumeist seit dem Jahr 2000 im Einsatz. Bis in München ausreichend neue Triebzüge verfügbar sind, sollen die Bahnen die dortige Flotte verstärken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.03.2021 | 09:30 Uhr