Stand: 31.08.2021 14:45 Uhr S-Bahn fährt in Schafherde - 21 Tiere tot

Ein Loch in einem Zaun ist einer Schafherde in Emmerthal im Weserbergland zum Verhängnis geworden. Die Tiere gelangten am Dienstagmorgen in Höhe der Ortschaft Hämelschenburg durch das Loch auf die Bahngleise und wurden dort von einer S-Bahn erfasst. 21 Schafe wurden getötet, acht von ihnen waren nach dem Unfall schwer verletzt und mussten durch Gnadenschüsse erlöst werden, so die Bundespolizei. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Nach Angaben eines Sprechers war an der betroffenen Stelle kürzlich ein Entwässerungsgraben freigeschnitten worden. Vermutlich durchtrennten Arbeiter dabei den Drahtzaun, durch den die Tiere auf den Bahndamm gelangten, so der Sprecher. Die Bahnstrecke zwischen Hameln und Bad Pyrmont war für eineinhalb Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2021 | 13:30 Uhr