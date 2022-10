Stand: 28.10.2022 10:43 Uhr S-Bahn Hannover kündigt Ausfälle am Feiertags-Wochenende an

Am Wochenende und am Montag, dem Reformationstag, fahren einige S-Bahnen im Raum Hannover nicht. Die S6 von Hannover Hauptbahnhof nach Celle entfällt zum Beispiel von Samstag bis Montag komplett, teilte Betreiber Transdev mit. Fahrgäste sollen die Linie S7 nutzen. Auch auf den Strecken der S2 (Hannover - Haste) und der S5 (Hannover - Hameln) gibt es teilweise Ausfälle. Betreiber Transdev erklärte, dass der Fachkräftemangel im gesamten Öffentlichen Nahverkehr und die im Moment hohen Krankenstände Gründe dafür sind. Das Umstellen der Zeit in der Nacht zu Sonntag und der zusätzliche Nachtverkehr von Sonntag auf Montag erfordern demnach erheblich mehr Personal. Man arbeite daran, die Lage schnell zu verbessern - einige Fahrerinnen und Fahrer hätten ihren Urlaub abgebrochen, um einzuspringen, so das Unternehmen.

