Stand: 15.04.2025 17:21 Uhr Rundfahrten auf dem Maschsee in Hannover bald wieder möglich

Die Bootsflotte auf dem Maschsee in Hannover steht kurz vor dem Start in die neue Saison. Die vier Boote sollen ab Karfreitag wieder auslaufen, teilte die Üstra Reisen GmbH mit. Bis Mitte Mai fährt die Crew täglich von 11 bis 17 Uhr um den Maschsee. In der Hauptsaison verlängere sich das Angebot - Fahrten sind dann von 10 bis 18 Uhr möglich. Eine 50-minütige Rundfahrt für Erwachsene kostet den Angaben zufolge neun Euro. Die Preise seien im Vergleich zum Vorjahr unverändert, so das Unternehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Regional Hannover | 15.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover