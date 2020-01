Stand: 07.01.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rücktritt: Bürgermeister im Fokus rechter Hetze

Arnd Focke reicht es. Der SPD-Mann ist zum 31. Dezember als Bürgermeister der Gemeinde Estorf und als stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser (Landkreis Nienburg) zurückgetreten - nach acht Jahren in der Kommunalpolitik. "Ich nehme angesichts massivster persönlicher rechter Anfeindungen, Bedrohungen und Diffamierungen meinen Hut, um mich und mein ganz privates Umfeld zu schützen - diese Entscheidung war und ist absolut alternativlos", schrieb Focke auf Facebook.

Drohanrufe, Hakenkreuze, Beschimpfungen

Rund zwei Wochen lang habe er "im Fokus rechter Schmähungen" gestanden, heißt es in einem Bericht der Tageszeitung "Die Harke", den die Samtgemeinde auf ihre Internetseite gestellt hat. Vor allem hätten nächtelange Drohanrufe an den Nerven Fockes und seiner Familie gezehrt. Mehrfach hätten Unbekannte Hakenkreuze auf seinen Wagen geschmiert. Offenbar nahmen die Täter eine Ratsentscheidung über die Erhöhung der Grundsteuer Mitte Dezember zum Anlass, den Kommunalpolitiker persönlich zu attackieren, berichtet das Blatt. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde am 4. Januar gab Focke eine persönliche Erklärung ab. Laut "Die Harke" sagte er: "Die Nazis werden mich nicht los. Ich werde weiter meine Stimme erheben gegen alles, was rechts ist."

Stellvertreter: "Kannten nicht das Ausmaß"

Fockes Entscheidung stößt in Estorf auf Verständnis, aber auch auf Bedauern. "Wir wussten, dass es Vorkommnisse gegeben hat, kannten aber nicht das Ausmaß", sagte der stellvertretende und nun kommissarische Bürgermeister Helmut List (parteilos) am Dienstag NDR.de Niedersachsen. Er könne verstehen, dass diese Focke zum Rücktritt bewegt hätten. Dennoch sei seine Entscheidung sehr bedauerlich, das sähe auch der Gemeinderat so. Focke habe sein Ehrenamt acht Jahre mit Bravour gemeistert, sagte List.

Offenbar nur Focke im Fokus, nicht der Rat

List selbst fürchtet sich nicht vor ähnlichen Anfeindungen. Diese hätten sich offenbar gegen Focke als Bürgermeister gerichtet. Bislang seien weder er noch Ratsmitglieder bedroht worden. Dass die Erhöhung der Grundsteuer Ursache für die Attacken gewesen sei, kann er sich nicht vorstellen. Diese habe zwar Widerstand ausgelöst. Aber der komme von Einzelnen und löse sich im Gespräch meist auf, sagte List weiter. Letztlich "müssen wir aber abwarten, was passiert".

Appell von Weil beim Epiphanias-Empfang

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief am Montagabend auf dem Epiphanias-Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche im Kloster Loccum (Landkreis Nienburg) dazu auf, sich als Gesellschaft nicht mit solchen Bedrohungen abzufinden. Es sei nicht normal, dass Menschen beschimpft und bedroht werden, weil sie in der Kommunalpolitik tätig sind.

