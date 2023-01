Stand: 19.01.2023 13:41 Uhr Rückläufige Grippewelle: So ist die Lage in Niedersachsen

Die Zahl der Grippe-Fälle in Niedersachsen geht deutlich zurück. In der vergangenen Woche wurden nur noch fünf Fälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Anfang Dezember waren noch 93 Proben auf Influenza positiv. Dass Atemwegsinfekte nun zurückgehen, zeigt sich auch in den Praxen. Detlef Haffke, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), sagt, es gebe zwar noch viel zu tun, aber die angespannten Zeiten seien vorbei. Ob die Grippewelle wirklich gebrochen ist, lasse sich aber noch nicht bestätigen, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes. Seit Corona sei alles etwas anders: Vor der Pandemie gingen die Influenza-Zahlen erst im Januar hoch und flachten dann in der Zeit um Ostern ab. Auch, wie schlimm die Grippewelle genau war, lasse sich im Moment noch nicht sagen, sagte KVN-Sprecher Haffke weiter. Das sei erst möglich, wenn Zahlen dazu vorliegen, wie viele Menschen in dieser Zeit gestorben sind und ob es deutlich mehr waren als in den Vorjahren. Das dürfte aber erst im Sommer klar sein.

