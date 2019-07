Stand: 17.07.2019 21:51 Uhr

Rotaviren in Niedersachsen auf dem Vormarsch

In Niedersachsen hat die Zahl der Infektionen mit Rotaviren zugenommen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Landesweit wurden fast 3.000 Infektionen gezählt. Die Viren können Brechdurchfälle auslösen. Allein im ersten Halbjahr 2019 hat sich die Zahl der Erkrankungen im Vergleich zum gesamten vergangenen Jahr demnach verdoppelt.

Auffällig viele Fälle in der Region Hannover

Besonders auffällig ist laut RKI die Häufung der Fälle in der Region Hannover. Hier wurden im ersten Halbjahr 2019 mit 1.029 Infektionen viermal so viele Fälle gezählt wie im Vergleichszeitraum 2018 (233 Fälle). Auffällig ist auch der Landkreis Schaumburg: Dort gab es im ersten Halbjahr 2018 einen Fall, 2019 sind es im gleichen Zeitraum bereits 88 Fälle. Zwar schwanke die Zahl der Infektionen von Jahr zu Jahr stark, solche Zahlen wie in Niedersachsen seien aber ungewöhnlich, so ein RKI-Sprecher gegenüber NDR 1 Niedersachsen

Deutlicher Anstieg der Infektionen

Die Krankenkasse IKK Classic hat die RKI-Zahlen ausgewertet. Einen Grund für die Zunahme der Infektionen kann Regionalgeschäftsführer Markus Schrader aus Celle nicht nennen. Die Steigerung sei in fast allen Landkreisen zu beobachten. So verzeichneten die Landkreise Nienburg und Hameln-Pyrmont im ersten Halbjahr 2018 keinen einzigen Fall von Rotaviren. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es dort sechs beziehungsweise sieben Erkrankte. Ein deutlicher Anstieg wird auch aus den Landkreisen Hildesheim und Celle gemeldet.

Impfung von Säuglingen empfohlen

Fachleute raten zu konsequenter Hygiene: Häufiges Händewaschen könne die Gefahr einer Infektion mindern. Für gesunde Erwachsene ist der Brechdurchfall kein Problem, allerdings kann die Krankheit für kleine Kinder und ältere Menschen riskant werden. Die Impfkommission empfiehlt für Säuglinge unter sechs Monaten sogar eine Impfung gegen Rotaviren.

