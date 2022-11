Stand: 10.11.2022 09:52 Uhr Rot-Grün will Hälfte der Professuren mit Frauen besetzen

Niedersachsens rot-grüne Landesregierung will jede zweite Professur an Hochschulen im Land mit Frauen besetzen. So steht es im Koalitionsvertrag: "Zur Stärkung von Chancengleichheit und Diversität wollen wir die Hälfte der Professuren und der Leitungsfunktionen mit Frauen besetzen, uns für Diversität in Führungspositionen einsetzen, familienfreundliche Karrierewege ermöglichen sowie den Gender-Pay-Gap schließen." Der Gender-Pay-Gap beschreibt die niedrigere Bezahlung von Frauen im Vergleich zu Männern. Verantwortlich für die Hochschulpolitik ist das Ministerium um Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD). Seinem Ressort zufolge ist der Frauenanteil bei den Professuren schon vor dem Regierungswechsel gestiegen - von 12,7 Prozent im Jahr 2000 auf 29,1 Prozent im Jahr 2021. Demnach stehen 1.101 Professorinnen 2.680 Professoren gegenüber.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2022 | 09:30 Uhr