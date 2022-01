Stand: 11.01.2022 15:45 Uhr Rossmann steigert Umsatz auf rund 11,1 Milliarden Euro

Auch im zweiten Corona-Jahr hat die Drogeriemarktkette Rossmann ihr Geschäft ausweiten können. Anders als andere Einzelhändler erhöhte der Konzern aus der Region Hannover seinen Umsatz um 8,1 Prozent auf rund 11,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen auf Basis von vorläufigen Zahlen mitteilte. Angaben zum Gewinn machte das Familienunternehmen aus Burgwedel (Region Hannover) nicht. Wie Supermärkte wurden Drogerien in Deutschland im ersten Jahr der Pandemie zu den systemrelevanten Bereichen gezählt, die auch in Lockdown-Phasen geöffnet bleiben durften. Das trug dazu bei, dass Rossmann schon 2020 bei den Erlösen um 3,5 Prozent zulegen konnte, während viele kleinere Einzelhändler mit anderen Sortimenten unter Druck gerieten. Rossmann hat in Deutschland rund 34.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Jahr sollen 200 neue Filialen hinzukommen, darunter 70 in Deutschland. Zudem wächst die Online-Sparte.

