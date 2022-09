Ronnenberg: Zwei Tote, sieben Verletzte bei Unfall auf B217

Stand: 08.09.2022 11:32 Uhr

Bei einem Unfall auf der B217 in Höhe Ronnenberg-Weetzen sind am Mittwochabend zwei Menschen gestorben. Sieben weitere wurden teils schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.