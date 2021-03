Stand: 15.03.2021 14:54 Uhr Ronnenberg: Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Haus in Ronnenberg (Region Hannover) hat eine Person schwere Verbrennungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin atmeten fünf weitere Menschen giftige Rauchgase ein. Einer der Verletzten sei zudem noch von einem Balkon gestürzt. Das Feuer war am Montagmittag im Obergeschoss des Hauses im Ortsteil Benthe ausgebrochen. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.03.2021 | 15:00 Uhr