Stand: 04.05.2021 11:46 Uhr Rohrbruch: Trinkwasserversorgung in Emmerthal lahmgelegt

In Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat ein Rohrbruch die Trinkwasserversorgung lahmgelegt. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Betroffene Bürger der 10.000-Einwohner-Gemeinde können sich auf dem Marktplatz mit Trinkwasser versorgen. Nach Angaben der Behörden ist das Leck in der Hauptwasserleitung noch nicht entdeckt worden. Mithilfe von Baggern solle die Wasserleitung freigelegt werden, hieß es am Vormittag.

