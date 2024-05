Stand: 13.05.2024 19:09 Uhr Rohbau brennt in Hannover - riesige Rauchwolke weithin sichtbar

Seit dem frühen Montagabend brennt es auf dem Dach eines Hauses in Hannover-Bemerode. Im Neubaugebiet Kronsrode waren Isolierstoffe, darunter größere Mengen Styropor, in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen. Der Brand sei unter Kontrolle. Tiefschwarze Rauch war weithin sichtbar, so der Feuerwehrsprecher. Bei dem Gebäude handelt es sich demnach um den Rohbau eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Die Bauarbeiter hätten das Gebäude über ein Gerüst vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen.

