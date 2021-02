Stand: 12.02.2021 09:10 Uhr Rinteln: Technische Probleme an drei Bahnschranken

In Rinteln sind am Donnerstagmorgen gleich drei Bahnschranken ausgefallen. Laut Polizei ließen sie sich nur zur Hälfte öffnen. Ob das mit der Kälte zusammenhängt, sei aber nicht klar, sagte eine Sprecherin gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Inzwischen sind Techniker der Bahn vor Ort, um die Schäden zu beheben. Zwei Schranken funktionieren wieder, an der dritten wird noch gearbeitet.

