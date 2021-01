Stand: 19.01.2021 08:27 Uhr Rinteln: Oberverwaltungsgericht urteilt im Windrat-Streit

Im jahrelangen Streit um zwei Windräder im Wesertal bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) will das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Dienstag ein Urteil sprechen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Investoren fordern in einem Eilantrag, dass der Landkreis die beiden Anlagen genehmigt. Der Landkreis entgegnet, die Investoren hätten inzwischen die Windrad-Typen geändert - und für die brauche es jetzt neue Gutachten. Außerdem habe sich an den geplanten Standorten die Natur verändert. Deshalb müsse erneut geprüft werden, ob da möglicherweise besonders gefährdete Arten nisten.

Weitere Informationen Niedersachsen drängt Bund: Windenergie stärker fördern Hunderte Windkraftanlagen in Niedersachsen werden 2021 abgeschaltet. Die Genehmigung neuer Standorte ist langwierig. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.01.2021 | 08:30 Uhr