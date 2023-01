Stand: 08.01.2023 09:24 Uhr Rinteln: Nachbarn retten 84-Jährige aus brennendem Haus

Im Landkreis Schaumburg sind bei einem Brand vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer am späten Samstagabend in der Küche des Hauses in Rinteln ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen schon in den Dachstuhl ausgebreitet. Den Angaben zufolge retteten Nachbarn eine 84-jährige Hausbewohnerin. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die drei Ersthelfer wurden durch ihren Einsatz ebenfalls verletzt und behandelt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

