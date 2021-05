Rinteln: Geldautomat von Unbekannten gesprengt

Stand: 20.05.2021 15:14 Uhr

Kriminelle haben in der Nacht zu Donnerstag in Rinteln (Landkreis Schaumburg) einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Am Tatort hinterließen sie einen weiteren Sprengsatz.