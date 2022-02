Stand: 26.02.2022 08:55 Uhr Rinteln: Feuer in ehemaliger Gaststätte ausgebrochen

In einer ehemaligen Gaststätte in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zu Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Anbau des dreigeschossigen Gebäudes brannte laut Polizei nieder. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Bewohnerin habe sich selbstständig aus dem Gebäude gerettet, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und die Ausmaße des Schadens waren zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2022 | 11:00 Uhr