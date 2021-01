Stand: 17.12.2019 07:57 Uhr Rinteln: Auflagen für geplante Windräder

Zwei in Rinteln geplante Windräder dürfen nur eingeschränkt betrieben werden. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. In der Nähe ist ein Rotmilan-Horst entdeckt worden. Der Landkreis Schaumburg hat deshalb verfügt, dass die Anlagen zwischen Mitte März und Ende August tagsüber nicht laufen dürfen, um die Tiere in der Brutzeit nicht zu gefährden. Das Nest des streng geschützten Rotmilans ist demnach nur 450 beziehungsweise 800 Meter von den geplanten Windkraftanlagen entfernt, vorgeschrieben sind mindestens 1.500 Meter. Der Naturschutzbund spricht sich seit Jahren gegen den Bau der Anlagen aus. Er sieht Gefahren für ein Seeadler-Pärchen, das sich dort angesiedelt hat. Die Investoren-Firma aus Kiel hat nach eigenen Angaben Widerspruch beim Landkreis eingelegt.

